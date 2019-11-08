Белорусский пловец Никита Цмыг выиграл бронзу этапа КМ на 200 м на спине

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Никита Цмыг на дистанции 200 м на спине завоевал бронзовую медаль седьмого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит с 7 по 9 ноября в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Никита Цмыг финишировал с результатом 2 мин. 0,92 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся австралийский атлет Брэдли Вудворд (1 мин. 58,42 сек.). Серебро выиграл японец Кейта Сунама (1 мин. 58,83 сек.).

На предыдущем этапе Кубка мира в Казани белоруска Алина Змушко завоевала две бронзовые медали.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и включает семь этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата учитываются при подсчете рейтинговых очков. В текущем году все соревнования турнира проходили в 50-метровом бассейне и вошли в число квалификационных соревнований Олимпийских игр 2020 года в Токио.-0-