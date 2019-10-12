Белорусский пловец Никита Цмыг занял 6-е место на этапе КМ в Германии на дистанции 50 м на спине

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Никита Цмыг занял шестое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира, который проходит в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус преодолел дистанцию за 25,46 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из России Владимир Морозов - 24,75 сек. Серебряную медаль завоевал атлет из США Майкл Эндрю (24,97 сек.). Бронзовая награда на счету еще одного россиянина Григория Тарасевича (25,14 сек.).

В соревнованиях в Берлине также принимают участие белорусские пловцы Виктор Стаселович, Григорий Пекарский и Анастасия Коряковская.

Ранее на этапах Кубка мира в Токио и Сингапуре белорусские спортсмены завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.-0-