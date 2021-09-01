Белорусский пловец Владимир Изотов занял 4-е место на Паралимпиаде в Токио

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Владимир Изотов занял 4-е место на Паралимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном заплыве на дистанции 100 м брассом (класс SB12) белорус был близок к призовой тройке, но финишировал четвертым с результатом 1 мин. 07,11 сек.
В японской столице белорусские паралимпийцы завоевали 7 наград: 5 золотых, обладателем которых стал Игорь Бокий, серебро Егора Щелканова и бронза копьеметательницы Елизаветы Петренко. В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта.
На Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро белорусы завоевали 10 наград - 8 золотых и 2 бронзовые, заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете. Для белорусских спортсменов это седьмая летняя Паралимпиада, всего со времени Атланты-1996 представители Беларуси завоевали 98 медалей (36, 32, 30).
В соревнованиях в Токио выступают около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыгрывают 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие Игр состоится 5 сентября.-0-