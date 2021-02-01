Белорусский полузащитник Антон Путило вернулся в ФК "Динамо-Минск"

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский полузащитник Антон Путило после десятилетнего перерыва вернулся в ФК "Динамо-Минск", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые в состав минских динамовцев Антон Путило попал в 2004 году и с небольшим перерывом выступал в нем до 2010 года. В 2008-м он провел 3 матча в немецком "Гамбурге", после чего вернулся в Минск. Выступая в столичном "Динамо", он стал чемпионом Беларуси и дважды серебряным призером национального первенства. В составе динамовцев Антон Путило, которому сейчас 33 года, провел 111 матчей, в которых забил 15 мячей. С 2010 по 2013 годы Антон Путило вновь играл в бундеслиге в составе "Фрайбурга", после чего в его карьере были российские клубы - нижегородская "Волга" и московское "Торпедо", а также турецкие "Газиантепспор", "Анкарагюджю" и "Алтай", из которого он сейчас перешел в минское "Динамо". Ранее динамовский состав усилили черногорский форвард Душан Бакич, полузащитник из Кот-д'Ивуара Жан Марель По и опытные белорусские футболисты - вратарь Егор Хаткевич, защитник Никита Наумов, полузащитники Сергей Кисляк, Александр Селява и Артем Быков.

В минувшие выходные минчане успешно провели два контрольных матча, обыграв на стадионе "Динамо-Юни" в Минске футболистов "Ислочи" (2:0) и "Гомеля" (1:0). Сегодня команда Леонида Кучука отправляется на учебно-тренировочный сбор в Сочи.-0-