Белорусский полузащитник Тимофей Калачев звершил выступление за ФК "Ростов"

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский полузащитник Тимофей Калачев завершил выступление за ФК "Ростов", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прощальным матчем в составе ростовчан для 38-летнего белоруса стал домашний поединок с российским чемпионом - питерским "Зенитом", который завершился победой "Ростова" 1:0. Тимофей Калачев вышел на поле с капитанской повязкой и был заменен за две минуты до перерыва. В составе "Ростова" белорус провел более 200 игр.

Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе разгромили в Туле местный "Арсенал" со счетом 3:0. Московский "Локомотив" в Екатеринбурге сыграл вничью с "Уралом" - 2:2. Белорусский защитник уральцев Денис Поляков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 34-й минуте, получив травму. Московский ЦСКА во главе с белорусским тренером Виктором Гончаренко одолел на своем поле грозненский "Ахмат" 1:0. Победный гол на 64-й минуте игры забил Федор Чалов, реализовавший пенальти. Это его 13-й мяч, и он возглавляет бомбардирскую гонку российского первенства.

Футболисты "Оренбурга", за который играет белорусский защитник Михаил Сиваков, победили на выезде "Уфу" - 2:0. Самарские "Крылья Советов" уступили у себя дома московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Белорусский форвард "крылышек" Сергей Корниленко не играл из-за травмы. Покидающий премьер-лигу красноярский "Енисей", у себя дома сыграл вничью с московским "Динамо" - 2:2. Еще один неудачник нынешнего сезона - махачкалинский "Анжи" - свой поединок 29-го тура проведет 20 мая на своем поле против казанского "Рубина".

За тур до финиша российского чемпионата положение в группе лидеров таково: "Зенит" - 61 очко, "Локомотив" - 53, "Краснодар" - 53, "Спартак" - 49, ЦСКА - 48, "Арсенал" - 45, "Ростов" - 41. В конце таблицы "Анжи" и "Енисей", у которых по 20 очков. В активе "Крыльев Советов" 28 баллов, у "Уфы" на 2 очка меньше.

Матчи 30-го, заключительного тура российской премьер-лиги состоятся 26 мая.-0-