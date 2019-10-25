Белорусский прыгун в воду Юрий Наврозов выиграл бронзу Всемирных военных игр в Китае

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский прыгун в воду Юрий Наврозов пополнил медальную копилку белорусской делегации на Всемирных военных играх бронзовой наградой. Такая информация размещена на сайте соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счастливым видом программы для белоруса стали прыжки с трехметрового трамплина. Юрий Наврозов заработал итоговую оценку 381,80 балла и пропустил вперед себя лишь двух представителей Китая. Золото досталось Се Сыи - 556,75 очков. Серебряная награда у Ван Цзунюаня - 502,90 пунктов.

На VII Всемирных военных играх в Китае, которые проходят с 18 по 27 октября, в 27 видах спорта соревнуются более 9,3 тыс. спортсменов-военнослужащих из 109 стран. В состав сборной Беларуси вошли 97 спортсменов.-0-