Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков временно отстранен от соревнований

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Дмитрий Набоков, специализирующийся на прыжках в высоту, временно отстранен от участия в соревнованиях. Такая информация размещена на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виной всему подозрения в нарушении антидопинговых правил. По данным AIU, в пробе белоруса найден фуросемид, который не является допингом, однако применяется в спортивной медицине для выведения запрещенных веществ. Поэтому Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приравняло препарат к допинговым субстанциям.

Дмитрий Набоков - серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2014), участник Олимпийский игр-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпион Европы в возрастной категории до 23 лет (2017). Участник матчевой встречи Европа - США и чемпионата мира-2019 в Дохе.-0-