Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков стал девятым на турнире в Чехии

9 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Недосеков, выступающий в прыжках в высоту, занял девятое место на международном турнире, который прошел в Хустопече (Чехия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Максим Недосеков не смог взять высоту в 2,24 м. Белорус перенес попытки на следующую отметку - 2,27 м, которую не смог покорить. Соревнования он завершил с результатом 2,20 м, разделив девятое место с атлетом из Великобритании Крисом Бейкером.

Победу одержал британец Том Гейл - 2,33 м. Вторым оказался Сильвестр Беднарек из Польши (2,30 м). Третьи стал Джамал Уилсон с Багам (2,30 м).

Максим Недосеков ранее говорил, что пропустит зимний этап на 80%. По его словам, в это время от него не стоит ждать высоких результатов. Легкоатлет сосредоточен на подготовке к Олимпиаде в Токио.

Белорус является победителем чемпионата Европы среди молодежи 2019 года и серебряным призером континентального форума среди взрослых 2018 года. Также на счету белоруса первое место на легкоатлетическом матче Европа-США и II Европейских играх.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-