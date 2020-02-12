Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков стал седьмым на турнире в Словакии

12 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Недосеков, выступающий в прыжках в высоту, занял седьмое место на международном турнире в Банска-Бистрице (Словакия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Максим Недосеков взял высоту в 2,25 м, расположившись по итогу на седьмой позиции вместе с китайцем Чжаном Говэем.

Лучшим стал кубинский спортсмен Луис Зейес - 2,33 м. Второе место занял Джамал Уилсон (Багамские Острова), который показал такой же результат, но со второй попытки. Замкнул тройку сильнейших британец Том Гейл (2,31 м).

Максим Недосеков ранее говорил, что с вероятностью 80% пропустит зимний этап. По его словам, в это время от него не стоит ждать высоких результатов. Легкоатлет сосредоточен на подготовке к Олимпиаде в Токио.

Белорус является победителем чемпионата Европы среди молодежи 2019 года и серебряным призером континентального форума среди взрослых 2018 года. Также на счету Максима Недосекова первое место в легкоатлетическом матче Европа - США и II Европейских играх.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-