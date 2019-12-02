2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рапирист Роман Беляев занял 5-е место на этапе молодежного Кубка Европы (U-23), который завершился в австрийском Медлинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечный Юрия Федина и Михаила Соколова победил румына Драгоша Иамандеи - 15:3, своего товарища по сборной Егора Озимко (15:9) и Бенджамена Фрухауфа из Венгрии (15:14).

А вот справиться с еще одним венгерским спортсменом Матьяшем Майором белорус в четвертьфинале не смог, проиграв со счетом 9:15. Таким образом, Роман Беляев остановился в шаге от пьедестала, ведь по правилам соревнований участники полуфинальных боев гарантировали себе минимум бронзу.

Обидчик белорусского фехтовальщика стал обладателем серебра, уступив в решающем поединке Петару Филесу из Хорватии. Бронзовые награды достались Тобиасу Райхетцеру из Австрии и немцу Юстусу Ольбриху. Всего в соревнованиях участвовали 73 спортсмена из восьми стран.-0-