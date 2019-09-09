Белорусский саблист Сергей Кисель завоевал золото на престижном турнире в Амстердаме

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Сергей Кисель выиграл золотую медаль на завершившемся в Амстердаме представительном турнире по фехтованию серии "Сателлит", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире саблистов белорус успешно преодолел предварительную групповую стадию соревнований. Затем в боях на выбывание Сергей Кисель поочередно победил голландца Боте Шаафсма, венгра Тамаша Галгоши, поляков Цезария Бялецкого и Матеуша Кнезя. В решающем поединке наш соотечественник был сильнее Юсефа Альшамлана из Кувейта - 15:7.

В соревнованиях саблистов принимали участие 56 спортсменов из 25 стран.-0-