Белорусский шпажист Денис Павловский выиграл бронзу немецкого этапа Европейского молодежного цикла

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский шпажист Денис Павловский выиграл бронзовую медаль на турнире из серии Европейского молодежного цикла (U-23), который завершился в Берлине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской республиканской федерации фехтования.
На предварительной стадии Денис Павловский одержал победы над немцем Леннартом Делфсом, бельгийцем Николасом Понсеном, швейцарцем Лукасом Малкотти, финном Топиасом Тауриайненом и еще одним представителем Швейцарии Георгом Куном.
В полуфинале дорогу белорусу перешел нидерландец Тристан Тулен, ставший в итоге победителем состязаний. В финале он выиграл у датчанина Патрика Йоргенсена. Третье место досталось также немцу Лукасу Белльманну.
Этап Европейского молодежного цикла собрал в Берлине более 200 атлетов из 15 стран. -0