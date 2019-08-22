Белорусский силач впервые примет участие в соревнованиях "Атмановские кулачки"

Как сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия, в российском селе Атманов Угол Тамбовской области 24 и 25 августа в десятый раз пройдут традиционные соревнования по этноспорту "Атмановские кулачки". В них впервые примет участие белорусский силач Руслан Багиров. Посмотреть на игры и поучаствовать в них приезжают участники со всей России и из-за рубежа. Каждый год организаторы готовят насыщенную программу.

"Атмановские кулачки" – это традиционные русские игры, которые ежегодно проходят в последние выходные лета в селе Атманов Угол Тамбовской области. Игры приурочены к Успению Пресвятой Богородицы – празднику села. В этот день в Атманово испокон веков проходили кулачные бои стенка на стенку. Сегодня Атмановские кулачки – это соревнования в дисциплинах русского этноспорта. Главным событием праздника остаются коллективные кулачные бои: "русская стенка", в которой состязаются команды по семь человек, а также кулачный бой по народным правилам для всех желающих.

На празднике состоится турнир мировой серии Ethnosport Challenge. Четырем российским силачам будут противостоять богатыри команды мира, среди которых – и наш земляк. Силачи будут состязаться в пяти дисциплинах, по итогам которых определится лучшая команда и сильнейший участник: подъем бревна весом 7 пудов (112 кг) над головой, удержание полена весом 24 кг на вытянутых руках, перенос мешка весом 7 пудов (112 кг) на расстояние 30 метров, метание гири весом 2 пуда (32 кг), русская борьба "за вороток". Победитель турнира Ethnosport Chellenge примет участие в Super Ethnosport Chellenge.

В 2014 году "Атмановские кулачки" внесли в Список объектов нематериального культурного наследия народов России. В 2015 году мероприятие стало лауреатом премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В 2017 и 2018 годах Министерство культуры России присвоило "Атмановским кулачкам" статус "Национальное событие". "Атмановские кулачки" включили в топ-200 лучших российских фестивалей и праздников. В 2018 году они заняли первое место в финале национальной премии Russian Event Awards.

Официальные организаторы мероприятия – WORLD ETNOSPORT и WORLD STRONGMEN

Информационный партнер мероприятия на территории Республики Беларусь – Белорусское телеграфное агентство