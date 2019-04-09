Белорусский специалист Эдуард Занковец стал главным тренером питерского ХК "Динамо"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский специалист Эдуард Занковец назначен главным тренером хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург". Такая информация размещена на официальной сайте питерской команды, сообщает БЕЛТА.

"Динамо" выступает в Высшей хоккейной лиге российского первенства. В текущем сезоне динамовцы финишировали на 14-м месте в регулярном чемпионате ВХЛ, а в первом раунде Кубка Петрова уступили нефтекамскому "Торосу" в серии до трех побед 2:3. В качестве игрока Эдуард Занковец выступал за минское "Динамо", омский "Авангард" и нижегородское "Торпедо", а также в клубах Германии и Финляндии. В составе национальной сборной Беларуси он сыграл на двух Олимпиадах.

Тренерскую карьеру Эдуард Занковец начал в минском "Динамо", затем работал главным тренером национальных сборных Беларуси и Казахстана, возглавлял казахстанский "Барыс" и словацкий "Слован", который покинул в 2018 году. Также он работал в качестве помощника главного тренера в "Авангарде" и питерском СКА.-0-