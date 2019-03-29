Белорусский специалист Олег Кубарев назначен главным тренером ФК "Рига"

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Олег Кубарев назначен главным тренером футбольного клуба "Рига", который в настоящее время является чемпионом Латвии. Контракт рассчитан до конца сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олег Кубарев начал тренерскую карьеру в 2003 году в минском "Локомотиве". В 2013-м специалист приехал в Латвию, где полгода тренировал юрмальский "Спартак". Затем работал с молдавскими клубами "Зимбру" и "Дачия".

В 2016 году Олег Кубарев вернулся в Латвию и снова возглавил юрмальский "Спартак", который привел к званию чемпиона страны. В прошлом сезоне он возглавлял жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Первый матч под руководством нового наставника "Рига" проведет 31 марта против "Валмиеры".-0-