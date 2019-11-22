Белорусский стрелок Илья Чергейко занял 8-е место в финале Кубка мира в Китае

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский стрелок Илья Чергейко занял 8-е место на финальном турнире Кубка мира, который завершился в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат был показан белорусом в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м (упражнение ВП-6). Илья Чергейко выбил 627,5 очков. Тройку призеров в данном виде программы составили индиец Сингх Дивьянш Панвар (250,1), венгр Иштван Пени (250) и словак Патрик Яни (228,4).

В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м (упражнение ПП-3) белоруска Виктория Чайка заняла 13-е место с 574,0 очками и не прошла в решающую стадию соревнований. Тройку призеров составили индийская спортсменка Ману Бхакер (244,7), сербка Зорана Арунович (241,9) и Ван Цянь из Китая (221,8).

Таким образом, белорусская команда осталась в Китае без наград. Тремя сильнейшими командами в финале Кубка мира стали сборные Индии (3-0-0), Китая (2-1-1) и Франции (1-0-1). -0-