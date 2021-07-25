Белорусский стрелок Юрий Щербацевич занял 15-е место на Олимпиаде в Токио

Юрий Щербацевич. Фото из архива
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Марусова об итогах олимпийского турнира: несмотря на то что заняли четвертое место, это большой результат
25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорус Юрий Щербацевич занял 15-е место в олимпийских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, передает корреспондент БЕЛТА.
В квалификации 37-летний белорусский стрелок набрал 626,6 балла и не смог пробиться в восьмерку соискателей наград. В финале лучшим оказался Уильям Шэйнер, ставший чемпионом с новым олимпийским рекордом - 251,6 очка. Серебро завоевал китайский спортсмен Ли-Хао Шен, его соотечественник Ян Хаожань стал бронзовым призером токийских Игр.-0-