Егор Герасимов победил на старте квалификации турнира в Марселе

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился во второй раунд квалификации турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке белорус, занимающий 71-е место в рейтинге АТР, обыграл россиянина Евгения Карловского, у которого 237-я позиция, - 6:7 (4:7), 6:3, 6:1. В матче за выход в основную сетку турнира Егор Герасимов встретится с финном Эмилом Руусувуори (102).

В первом квалификационном раунде соперником еще одного белорусского теннисиста Ильи Ивашко (148-й номер мирового рейтинга) сегодня будет испанец Бернабе Сапата (210).

Матчи основного этапа начнутся 17 февраля.-0-