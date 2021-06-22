Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в Истборне

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (72-й номер мирового рейтинга) пробился во второй раунд турнира категории АТР-250 в британском Истборне с призовым фондом 547,2 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче 1/16 финала белорус обыграл в двух сетах французского теннисиста Жо-Вилфрида Тсонга (83) - 6:3, 6:4. Поединок длился 1 час 14 минут.

В игре за выход в четвертьфинал Егор Герасимов встретится с победителем матча между двумя представителями Казахстана Александром Бубликом (39) и Михаилом Кукушкиным (106).

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (87) в первом раунде сыграет с британцем Элистером Греем (1133). Илья Ивашко пробился в основную сетку через квалификацию, победив австралийских теннисистов Джона Смита (350) - 6:4, 7:6 (7:3), Макса Перселла (283) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:1.

В женской части этих состязаний четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/16 финала будет соперничать с американской теннисисткой Бернардой Перой, у которой 71-я позиция в мировом рейтинге.

На турнире в немецком Бад-Хомбурге экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (14) выиграла сегодня у молодой белорусской теннисистки Юлии Готовко (271) - 7:5, 6:0.-0-