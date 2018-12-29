Белорусский теннисист Егор Герасимов победил в квалификации турнира в Индии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (163-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал на турнире в индийской Пуне с призовым фондом $527 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого квалификационного раунда Егор Герасимов одолел испанского теннисиста Даниэля Химено-Травера (176-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 3:6, 6:2.
Следующим соперником белоруса в борьбе за выход в основную сетку будет индиец Сакет Минени (259).
Турнир в Пуне завершится 6 января.-0-
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