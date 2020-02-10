Белорусский теннисист Егор Герасимов поднялся на 71-е место в мировом рейтинге

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов поднялся с 90-го на 71-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Это пока его наивысшая позиция в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Совершить прыжок сразу на 19 позиций Егор Герасимов смог благодаря успешному выступлению на турнире в индийской Пуне, где он дошел до финала. Сейчас в активе 27-летнего белоруса 764 зачетных балла. Илья Ивашко имеет 369 очков и находится на 148-м месте, у Владимира Игнатика 103 балла и 360-я позиция.

Возглавляет обновленный рейтинг АТР серб Новак Джокович (9720 очков), вторым идет испанец Рафаэль Надаль (9395), третье место у швейцарца Роджера Федерера (7130).

На первой позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по-прежнему австралийка Эшли Барти (8367), на втором месте румынка Симона Халеп (6101), третья строка у чешки Каролины Плишковой (5290).

Белорусские теннисистки остались на своих прежних позициях: Арина Соболенко занимает 13-е место, имея 2820 очков, Виктория Азаренко сейчас находится на 53-й позиции (1051), Александра Саснович занимает 113-е место (577), Ольга Говорцова на 187-й строке (312). На прошлой неделе белорусские теннисистки в составе национальной сборной выиграли в Гааге у команды Нидерландов (3:2) и пробились в финальный этап Кубка Федерации.-0-