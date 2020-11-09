Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в 1/8 финала турнира в Софии

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (81-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал на турнире в болгарской Софии с призовым фондом 325,6 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В трехсетовом поединке 1/16 финала белорус переиграл серба Виктора Троицки (194) - 6:3, 3:6, 6:3. Матч длился 1 час 45 минут. В игре за выход в четвертьфинал соперником Егора Герасимова будет представитель Франции Адриан Маннарино (35).

Завтра в стартовом матче парного разряда соревнований в болгарской столице белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих встретится с монакско-французким дуэтом Хьюго Нис / Фабрис Мартен

На женском турнире в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс. белорусская теннисистка Александра Саснович (92) в 1/16 финала переиграла в двух сетах американку Бернарду Перу (61) - 6:3, 6:1. Завтра еще одна белоруска Арина Соболенко (11) в первом раунде встретится с итальянской теннисисткоц Ясмин Паолини (94).

Соревнования в Линце завершатся 14 ноября, в Софии - 15 ноября.-0-