Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в 1/8 финала турнира в Софии

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (112-й номер мирового рейтинга) пробился во второй раунд турнира в Софии с призовым фондом $419,4 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/16 финала белорус одолел в трехсетовом поединке представителя Канады Вашека Поспишила (68) - 5:7, 7:6 (10:8), 6:3. Встреча длилась 2 часа 40 минут. В матче за выход в четвертьфинал Егор Герасимов встретится с 14-й ракеткой планеты Янником Синером из Италии. Герасимов пробился в основную сетку состязаний в болгарской столице, одержав две победы в квалификации. Сегодня первым соперником лучшего белорусского теннисиста Ильи Ивашко (45) будет испанец Пабло Андухар (92).

На женском турнире в американском Чикаго с призовым фондом $565 тыс. Виктория Азаренко (34) победила в двух партиях китаянку Чжан Шуай (49) - 6:2, 6:1. В 1/16 финала белоруска сыграет с американкой Хейли Баптист (174). Александра Саснович (106) в 1/32 финала победила американскую теннисистку Мэдисон Киз (48), а сегодня во втором круге встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (17). Еще одна белоруска Ольга Говорцова (136) проиграла в первом раунде немецкой теннисистке Андреа Петкович (64). В 1/8 финала парного разряда Ольга Говорцова и американка Куинн Глисон уступили украинскому дуэту Людмила Киченок / Марта Костюк - 7:6 (7:5), 4:6, 9:11.-0-