Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в финал квалификации турнира в Стокгольме

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно начал выступление на турнире категории АТР-250 в Стокгольме с призовым фондом 635,7 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого квалификационного раунда с французским теннисистом Маттео Мартино белорус проиграл первую партию со счетом 3:6, а потом взял два сета подряд - 6:4, 7:5. Поединок длился 2 ч 3 мин.

Завтра в решающей встрече за выход в основную сетку Егор Герасимов будет соперничать с россиянином Павлом Котовым.

Матчи основной части состязаний в шведской столице состоятся завтра, а завершится турнир 13 ноября.-0-