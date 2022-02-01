Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/16 финала турнира в Индии

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (104-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории АТР-250 в индийской Пуне с призовым фондом $430,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала одиночного разряда белорус проиграл в двух сетах финскому теннисисту Эмилу Руусувуори (87) - 0:6, 6:7 (11:13). В первой партии Герасимов сыграл крайне неудачно, не взяв ни одного гейма. Во втором сете он стал действовать гораздо сильнее, на тай-брейке имел 5 сетболов, но так и не сумел сравнять результат. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В матче за выход в четвертьфинал соперником финна будет победитель встречи между чешским теннисистом Витом Копривой (193) и турком Джемом Илькелем (183).

Соревнования в Пуне завершатся 6 февраля.-0-