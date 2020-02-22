Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/4 финала турнира в Марселе

Егор Герасимов. Фото из архива
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел пробиться в полуфинал турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинале белорус, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму, у которого 18-я позиция, - 5:7, 2:6. В полуфинале канадец встретится с французом Жилем Симоном (58-й номер рейтинга АТР).
Егор Герасимов пробился в основную сетку, преодолев три раунда квалификации. Потом в 1/16 финала он победил австрийского теннисиста Денниса Новака (95) - 7:6 (7:3), 6:3, а затем взял верх над десятой ракеткой планеты бельгийцем Давидом Гоффеном - 6:4, 7:6 (7;5).
Турнир в Марселе завершится 23 февраля.-0-