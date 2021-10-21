Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/8 финала турнира в Москве

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (109-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала одиночного разряда белорус проиграл в двух партиях российскому теннисисту Аслану Карацеву (22) - 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В первом раунде Егор Герасимов одолел в трехсетовом поединке серба Миомира Кецмановича (71) - 6:3, 1:6, 6:4. В основную сетку соревнований в российской столице Егор Герасимов пробился через квалификацию.

Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко и испанец Педро Мартинес в четвертьфинале парного разряда победили сегодня индийско-пакистанский дуэт Рохан Бопанна / Альсам-уль-Хак Куреши - 7:6 (7:4), 5:7, 10:8. В первом раунде белорусско-испанская пара переиграла аргентинско-сербский тандем Гвидо Пелья / Ласло Дьере - 7:5, 6:7 (2:7), 10:6. В полуфинале соперниками Ильи Ивашко и Педро Мартинеса будут серб Никола Качич и Томислав Бркич.

В четвертьфинале женского одиночного разряда вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко завтра встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой (37). В 1/8 финала лучшая белорусская теннисистка обыграла австралийку Айлу Томлянович (43) - 7:6 (7:2), 4:6, 6:1.

В этом году общий призовой фонд соревнований в российской столице составляет $1,345 млн, турнир завершится 24 октября. В 2010 году его победительницей стала белоруска Виктория Азаренко, а в 2009 году в финале играла Ольга Говорцова. В мужском парном разряде белорус Максим Мирный пять раз становился чемпионом с разными партнерами. В состязаниях женских дуэтов Кубок Кремля дважды выигрывала белорусская теннисистка Наталья Зверева.-0-