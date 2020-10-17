Белорусский теннисист Егор Герасимов сыграет на турнире в Кельне

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (85-й номер мирового рейтинга) сегодня примет старт на турнире в немецком Кельне с призовым фондом 325 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого квалификационного раунда одиночного разряда соперником белоруса будет немецкий теннисист Оскар Мораис (1472). В случае успеха в сегодняшнем матче Егор Герасимов завтра поспорит за выход в основную сетку с победителем встречи между представителем Австралии Алексеем Попыриным (108) и американцем Джеффри Джо Волфом (123).

На этой неделе Егор Герасимов неудачно выступил на представительном турнире в российском Санкт-Петербурге, уступив в 1/16 финала россиянину Евгению Донскому (121) - 4:6, 6:7 (4:7).

Соревнования в Кельне завершатся 25 октября.-0-