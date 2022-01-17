Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил в 1/64 финала Australian Open

Егор Герасимов. Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пробиться во второй раунд Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА. В 1/64 финала белорус, занимающий 106-е место в мировом рейтинге, сегодня оказал упорное сопротивление десятой ракетке планеты польскому теннисисту Хуберту Гуркачу, но все же уступил в четырехсетовом поединке - 2:6, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. В 1/32 финала соперником поляка будет французский теннисист Адриан Маннарино (70-й номер рейтинга АТР). Еще один белорус Илья Ивашко (48) сегодня решил сняться с Australian Open. На старте турнира Ивашко должен был встретиться с испанцем Пабло Андухаром (88). В первом раунде женского одиночного разряда белоруска Виктория Азаренко (25) уверенно переиграла в двух партиях венгерку Панну Удварди (98) - 6:3, 6:1. Также сегодня белорусская теннисистка Александра Саснович (77) в 1/64 финала уступила в упорной борьбе китаянке Жен Синвэнь (111) - 3:6, 6:1, 6:7 (5:10). Завтра вторая ракетка мира Арина Соболенко будет соперничать с австралийкой Сторм Сандерс (135). Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на кортах "Мельбурн Парка" 30 января.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!