Белорусский теннисист Егор Герасимов выиграл на старте турнира в Мексике

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (133-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал в квалификации турнира в мексиканском Лос-Кабосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом квалификационном раунде белорус переиграл представителя США Денниса Новикова (396) - 4:6, 6:2, 7:5. Следующим соперником Егора Герасимова будет французский теннисист Максим Жанвье (197).

На соревнованиях в американском Вашингтоне Илья Ивашко (126) в первом круге квалификации встретится с датчанином Микаэлем Торпегаардом (177).

В финальном поединке женского турнира в испанском городе Виктория-Гастейс белорусская теннисистка Шалимар Тальби (523) уступила испанке Кристине Букшэ (215) - 0:6, 4:6.-0-