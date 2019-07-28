Белорусский теннисист Егор Герасимов выиграл на старте турнира в Мексике

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (133-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал в квалификации турнира в мексиканском Лос-Кабосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом квалификационном раунде белорус переиграл представителя США Денниса Новикова (396) - 4:6, 6:2, 7:5. Следующим соперником Егора Герасимова будет французский теннисист Максим Жанвье (197).
На соревнованиях в американском Вашингтоне Илья Ивашко (126) в первом круге квалификации встретится с датчанином Микаэлем Торпегаардом (177).
В финальном поединке женского турнира в испанском городе Виктория-Гастейс белорусская теннисистка Шалимар Тальби (523) уступила испанке Кристине Букшэ (215) - 0:6, 4:6.-0-
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