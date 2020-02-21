Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Марселе

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в четвертьфинал турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала белорус, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, за полтора часа обыграл в двух сетах десятую ракетку планеты бельгийца Давида Гоффена - 6:4, 7:6 (7;5). В первом круге Егор Герасимов победил австрийского теннисиста Денниса Новака (95) - 7:6 (7:3), 6:3.

В четвертьфинале соперником Егора Герасимова будет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (18).

В парном разряде этого турнира белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих не смог пробиться в полуфинал, уступив нидерландско-хорватскому дуэту Уэсли Колхоф / Никола Мектич - 3:6, 5:7.-0-