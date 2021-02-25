Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в четвертьфинал турнира во французском Монпелье с призовым фондом 262,1 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белорус, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, обыграл словенского теннисиста Альяжа Бедене, у которого 60-я позиция в рейтинге АТР, - 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 50 минут.

В первом круге Егор Герасимов победил в двух партиях экс-первую ракетку планеты, известного британского теннисиста Энди Маррея, который сейчас находится на 121-м месте, - 7:6 (10:8), 6:1.

В четвертьфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильский теннисист Йонатан Эрлих одолели в трехсетовом матче нидерландско-шведский тандем Давид Пел / Андре Горанссон - 6:4, 4:6, 10:7. В первом раунде белорус и израильтянин взяли верх над индийско-словацким дуэтом Дивиж Шаран / Игорь Зеленай - 7:5, 6:3.

Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.-0-