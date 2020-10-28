Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Нур-Султане

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (83-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал турнира в Нур-Султане с призовым фондом $273,3 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала соперником Егора Герасимова был чешский теннисист Иржи Веселый (66), которого он одолел в трехсетовом поединке - 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 мин.

В стартовом матче соревнований в столице Казахстана белорус переиграл южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (80) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

В четвертьфинале Егор Герасимов будет соперничать с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо (64).

В первом раунде парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих встретятся с египетско-казахстанским тандемом Мохамед Сафват - Денис Евсеев.

Турнир в Нур-Султане завершится 1 ноября.-0-