Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Нур-Султане

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 28 октября 2020
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:31 Трудоустройство, ЖКХ и развитие инфраструктуры - Соловей провел прямую линию в Лельчицах Регионы
13:24 Таиланд продлил режим ЧП до 30 ноября В мире
13:22 В Борисовском районе ранее судимый проник в чужой дом и украл вещи и деньги Происшествия
13:14 Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство супругов в Могилеве Происшествия
13:14 Беларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики - Минэнерго Экономика
13:12 Доллар и евро на торгах 28 октября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:10 В Беларуси вакцинировано против гриппа 35,3% населения Общество
13:04 Бельгия изучает возможность госпитализации больных COVID-19 в соседние страны В мире
13:02 Генпрокуратура возбудила уголовное дело за нарушение работы учреждения образования Происшествия
13:00 Гаражи для хранения велосипедов устанавливают в столичных дворах Регионы
12:58 Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием такси в Гродно Происшествия
12:48 Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Нур-Султане Спорт
12:48 Хоккейный клуб "Неман" возглавил Андрей Сидоренко Спорт
12:32 Следователи ищут очевидцев ДТП с участием авто и мотоцикла в Минске Происшествия
12:30 Около трети выпускников ядерных специальностей вузов идут работать на БелАЭС Экономика
12:28 Госсектор обеспечил более 60% доходов бюджета Брестской области Регионы
12:23 В Риме полиция пресекла попытку устроить массовые беспорядки В мире
12:19 Авиакомпания Finnair потеряла более 430 млн евро из-за пандемии В мире
12:17 Студент стал фигурантом уголовного дела за оскорбление декана и призыв к забастовке Происшествия
12:12 В Вилейке работники МЧС спасли мужчину и женщину при пожаре квартиры Происшествия
12:00 В Барановичском районе легковушка сбила пешехода Происшествия
11:58 Пьяный мужчина обстрелял из пневматики авто Департамента охраны в Полоцке Происшествия
11:57 Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз Общество
11:50 Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов - Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19 Общество
11:47 В крупнейших городах Литвы ввели карантин В мире
11:34 В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи Регионы
11:34 В Беларуси надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников Регионы
11:30 Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы Общество
11:26 До +15°С и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября Общество
11:26 В Витебской области налоговики доначислили в бюджет Br23 млн по итогам контрольных мероприятий Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
28 октября 2020, 12:48

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Нур-Султане

Егор Герасимов. Фото из архива
Егор Герасимов. Фото из архива

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (83-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал турнира в Нур-Султане с призовым фондом $273,3 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала соперником Егора Герасимова был чешский теннисист Иржи Веселый (66), которого он одолел в трехсетовом поединке - 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 мин.

В стартовом матче соревнований в столице Казахстана белорус переиграл южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (80) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

В четвертьфинале Егор Герасимов будет соперничать с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо (64).

В первом раунде парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих встретятся с египетско-казахстанским тандемом Мохамед Сафват - Денис Евсеев.

Турнир в Нур-Султане завершится 1 ноября.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
теннис турнир
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото hockey.by Хоккейный клуб "Неман" возглавил Андрей Сидоренко
Фото ХК "Неман" Главный тренер ХК "Неман" Сергей Пушков отправлен в отставку
Фото hockey.by ФХБ на месяц приостанавливает детско-юношеские турниры
Фото ТАСС Московский "Локомотив" уступил "Баварии" в Лиге чемпионов
Белорусские футболистки проиграли команде Северной Ирландии в квалификации ЧЕ
Фото Белорусской федерации волейбола "Финал четырех" Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд перенесен
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: это должен быть реальный диалог о стратегии развития страны
Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов - Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19
Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы
Яркий, экологичный, уютный! В "Парке Челюскинцев" сразу два новых готовых дома – успейте купить квартиру!
Топ-новости
Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз
Забастовки на производственной площадке недопустимы - директор "Славянки"
Около трети выпускников ядерных специальностей вузов идут работать на БелАЭС
В Беларуси надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 ноября
Андрейченко: попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются
Трудоустройство, ЖКХ и развитие инфраструктуры - Соловей провел прямую линию в Лельчицах
Профилактика по распространению COVID-19 в учреждениях образования стала обязательной
Студент стал фигурантом уголовного дела за оскорбление декана и призыв к забастовке
До +15°С и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября
В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи
Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит на Борисовском полигоне
Ответственность руководителя за долги перед ФСЗН усилит гарантии в соцобеспечении - Минтруда
Международные перевозчики могут обратиться в Транспортную инспекцию за разрешениями на 2021 год
Предприятия "Беллегпрома" в III квартале увеличили чистую прибыль и рентабельность
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.