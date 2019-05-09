Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Шымкенте

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в четвертьфинал одиночного разряда на турнире серии "Челленджер" в казахстанском Шымкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 1/8 финала белорус, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, переиграл австралийского теннисиста Александра Вукича, у которого 325-я позиция, - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4. В первом круге Егор Герасимов взял верх над венгром Пиросом Жомбором (365-й номер рейтинга АТР) - 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, а в матче за выход в полуфинал встретится с Роберто Сидом (302) из Доминиканской Республики.
В парном разряде белорус Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра вышли в 1/2 финала, победив казахстанско-российский тандем Григорий Ломакин / Теймураз Габашвили - 6:1, 6:3.
Турнир в Шымкенте завершится 12 мая.-0-
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