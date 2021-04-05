Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кальяри

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в итальянском Кальяри с призовым фондом 408,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого раунда одиночного разряда белорус, занимающий 80-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух партиях аргентинца Гвидо Пелья, у которого 48-я позиция, - 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 ч 25 мин. В 1/8 финала Егор Герасимов встретится с победителем матча между словенцем Альяжем Бедене (58-й номер рейтинга АТР) и итальянцем Джулио Зеппиери (313).

Турнир в Кальяри завершится 11 апреля.-0-