Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Марселе

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (76-й номер мирового рейтинга) вышел в 1/8 финала турнира во французском Марселе с призовым фондом 334,2 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Егор Герасимов в матче 1/16 финала всего за 55 минут победил немецкого теннисиста Янника Ханфманна (105) - 6:2, 6:0. В поединке за выход в четвертьфинал белорус сыграет с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

В 1/8 финала одиночного разряда женского турнира в Дубае с призовым фондом $1,8 млн восьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко победила эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (24-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:2. В матче за выход в полуфинал соперницей Арины Соболенко будет победительница встречи между полькой Игой Свентек (15) и испанкой Гарбинье Мугурусой (16). В поединке 1/16 финала Арина Соболенко обыграла французскую теннисистку Ализе Корне (59) - 6:2, 6:4.

Позже за выход в четвертьфинал парного разряда Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс, посеянные под первым номером, встретятся с американским дуэтом Джессика Пегула / Бетани Маттек-Сандс. Белорусско-грузинский тандем Лидия Морозова / Оксана Калашникова не смог выйти в 1/8 финала, уступив в трехсетовом матче российско-румынской паре Анастасия Потапова / Моника Никулеску - 7:6 (7:1), 0:6, 6:10.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, состязания в Марселе финишируют днем позже.-0-