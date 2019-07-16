Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Нур-Султане, Илья Ивашко пробился во 2-й круг соревнований в Ньюпорте

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (137-й номер рейтинге АТР) успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в казахстанском Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала белорус переиграл в двух сетах россиянина Константина Кравчука (462) - 7:5, 6:4. В матче за выход в четвертьфинал соперником Егор Герасимова будет японский теннисист Сюти Секигути (516).

На турнире в американском Ньюпорте белорус Илья Ивашко (141) пробился во второй круг, победив австралийца Бернарда Томича (103) - 6:2, 7:6 (7:5). В поединке 1/8 финала соперником белорусского теннисиста будет победитель матча между американцами Стивом Джонсоном (68) и Кристофером Юбенксом (188).

Соревнования в Нур-Султане и Ньюпорте завершатся 21 июля.-0-