Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира в Братиславе

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белорус, замыкающий топ-100 мирового рейтинга, обыграл итальянца Сальваторе Карузо (97) - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В четвертьфинале Егор Герасимов сыграет с победителем матча между белорусом Ильей Ивашко (143) и немецким теннисистом Петером Гоевчиком (122).

Турнир в словацкой столице завершится 10 ноября.-0-

Ивашко и Герасимов пробились в 1/8 финала теннисного турнира в Братиславе Илья Ивашко в поединке 1/16 финала в упорнейшей борьбе одолел венгерского теннисиста Мартона Фучовича (71) - 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 3 часа 15 минут.