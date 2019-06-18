Егор Герасимов проиграл в первом круге на "Челленджере" в Илкли

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в первом раунде турнира серии "Челленджер" в британском Илкли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/32 финала белорус, занимающий 157-е место в рейтинге АТР, уступил 579-й ракетке планеты британцу Полу Джаббу - 7:6, 3:6, 2:6.

На женском турнире в Бирмингеме с призовым фондом более $1 млн белоруска Александра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) в 1/16 финала сегодня встретится с американкой Винус Уильямс (55). Накануне десятая ракетка планеты Арина Соболенко уступила представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (28) - 3:6, 6:2, 6:7.

Арина Соболенко проиграла Се Шувэй на старте турнира в Бирмингеме Арина Соболенко встречалась с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй, занимающей 28-е место в мировом рейтинге, и уступила - 3:6, 6:2, 6:7 (1:7).

В Испании на турнире Mallorca Open с призовым фондом $250 тыс. экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (41) сыграет в первом раунде с французской теннисисткой Каролин Гарсией (23). После почти пятимесячного перерыва на корт вернется россиянка Мария Шарапова (85), которая будет соперничать с чешкой Викторией Кужмовой (46). В парном разряде белоруска Лидия Морозова и австралийка Сторм Сандерс будут соперничать с австралийско-грузинским тандемом Моника Адамчак / Оксана Калашникова.-0-