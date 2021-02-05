Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Мельбурне

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (77-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире Murray River Open в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорус в 1/8 финала уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму (21) - 6:3, 3:6, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

В первом раунде Егор Герасимов победил южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (90) - 6:3, 7:5, а затем выиграл у венгра Мартона Фучовича (55) - 6:3, 1:6, 6:3.

Там же, в Мельбурне, экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (13) успешно начала выступление на турнире Champions Trophy. В трехсетовом поединке 1/8 финала она обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (28) - 6:4, 1:6, 11:9. В четвертьфинале Виктория Азаренко встретится с эстонкой Анетт Контавейт (23).-0-