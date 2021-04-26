Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Мюнхене

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (76-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире в немецком Мюнхене с призовым фондом 419,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/16 финала с аргентинцем Гвидо Пельей (55) белорус проиграл первую партию с "сухим" счетом 0:6, а в начале второго сета, уступая 0:2, не смог продолжить игру.

Другой белорусский теннисист Илья Ивашко в поединке первого раунда переиграл сегодня в двух сетах финна Эмиля Руусувуори (75) - 6:1, 6:2. Следующим соперником белоруса будет победитель завтрашнего матча между сербом Душаном Лайовичем (37) и американцем Маккензи Макдональдом (127).

В основную сетку этих соревнований Илья Ивашко пробился через квалификацию, победив поляка Камила Майчрзака и литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса.

Турнир в Мюнхене завершится 2 мая.-0-