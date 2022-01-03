Белорусский теннисист Герасимов вышел в основную сетку турнира в Аделаиде

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (113-й номер мирового рейтинга) пробился в основную сетку турнира категории АТР-250 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $521 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке квалификации белорус одолел представителя Молдовы Раду Албота (123) - 6:3, 0:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

В первом квалификационном раунде Егор Герасимов всего за 45 минут разгромил 17-летнего австралийского теннисиста Генри Ламчинниа - 6:0, 6:1.

В 1/16 финала женского турнира категории WTA-500 в Аделаиде белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27) сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (8). Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление с 1/8 финала. Ее оппоненткой будет победительница встречи между француженкой Хлоэ Паке (119) и словенкой Кайей Юван (100).-0-