Белорусский теннисист Илья Ивашко победил на старте турнира в Барселоне

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (111-й номер мирового рейтинга) вышел в 1/16 финала турнира категории АТР 500 в испанской Барселоне с призовым фондом 1,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала белорус меньше чем за час обыграл в двух партиях нидерландского теннисиста Таллона Грикспура (144) - 6:3, 6:1. В матче за выход в 1/8 финала Илье Ивашко предстоит встретиться с прославленным испанцем, третьей ракеткой планеты Рафаэлем Надалем.

Также сегодня белорус Егор Герасимов (77) переиграл в двух сетах французского теннисиста Жо-Вильфрида Тсонга (71) - 7:5, 6:1. Следующим соперником Егора Герасимова будет 19-й номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.

Соревнования в каталонской столице завершатся 25 апреля.-0-