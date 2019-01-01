Белорусский теннисист Илья Ивашко победил в 1/16 финала турнира в Индии

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (91-й номер рейтинга АТР) победил на старте турнира в индийской Пуне с призовым фондом $527 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшней игре 1/16 финала белорус обыграл польского теннисиста Хуберта Гуркача (86) - 6:7, 6:2, 6:3.
Следующим соперником Ильи Ивашко будет французский теннисист Жиль Симон, занимающий 30-е место в мировом рейтинге.
На женском турнире в китайском Шэньчжэне белоруска Арина Соболенко (13) в борьбе за выход в четвертьфинал 2 января сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (73). В 1/4 финала парного разряда белорусско-японский тандем Лидия Морозова / Сюко Аояма будут соперничать с украинско-японским дуэтом Ангелина Калинина / Нао Хибино.
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (30) в 1/8 финала соревнований в австралийском Брисбене встретится с четвертой ракеткой планеты Элиной Свитолиной из Украины.-0-
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