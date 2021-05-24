Белорусский теннисист Илья Ивашко поднялся на 89-е место в рейтинге АТР

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко поднялся на 89-е место в обновленном сегодня рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Илья Ивашко занимал 91-е место, а после выхода в 1/8 финала турнира в швейцарской Женеве переместился на две строки вверх, набрав 855 очков. Сегодня он стартует в квалификации второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Франции. Первым соперником белорусского теннисиста на парижских кортах "Ролан Гаррос" будет россиянин Андрей Кузнецов, занимающий 448-е место в рейтинге АТР. Еще один белорус Егор Герасимов занимает 78-ю позицию в мировом рейтинге, имея в своем активе 937 баллов.

Топ-10 рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11 063 очка.

2. Даниил Медведев (Россия) - 9793.

3. Рафаэль Надаль (Испания) - 9630.

4. Доминик Тим (Австрия) - 8445.

5. Стефанос Циципас (Греция) - 7500.

6. Александр Зверев (Германия) - 6990.

7. Андрей Рублев (Россия) - 6090.

8. Роджер Федерер (Швейцария) - 5605.

9. Маттео Берреттини (Италия) - 3958.

10. Диего Шварцман (Аргентина) - 3465.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко осталась на 4-м месте, набрав 6195 очков. Остальные ведущие белорусские теннисистки также остались на прежних позициях: Виктория Азаренко - 16-е (3526 очков), Александра Саснович - 103-е (788), Ольга Говорцова - 138-е (586). 21-летняя Юлия Готовко поднялась с 284-го на 280-е место, набрав 238 баллов. Сегодня она проведет поединок турнира во французском Страсбурге против представительницы Бельгии Марины Заневской (259-й номер мирового рейтинга). Первой соперницей Ольги Говорцовой в квалификации открытого чемпионата Франции будет южнокорейская теннисистка Хан На-Лэ (228).

Первая десятка рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 10 175 очков.

2. Наоми Осака (Япония) - 7461.

3. Симона Халеп (Румыния) - 6520.

4. Арина Соболенко (Беларусь) - 6195.

5. София Кенин (США) - 5865.

6. Элина Свитолина (Украина) - 5835.

7. Бьянка Андрееску (Канада) - 5265.

8. Серена Уильямс (США) - 4821.

9. Ига Свентек (Польша) - 4435.

10. Каролина Плишкова (Чехия) - 4345.-0-