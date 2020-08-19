Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/4 финала парного разряда турнира в Праге

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал парного разряда на турнире серии "Челленджер" в Праге с призовым фондом $137,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белорус вместе с индийским теннисистом Сумитом Нагалом одолел новозеландско-словацкий дуэт Артем Ситак / Игор Зеленай - 3:6, 6:3, 10:8. Завтра в игре за выход в полуфинальную стадию белорусско-индийский тандем сыграет с французской парой Пьер-Юг Эрбер / Артур Риндеркнех.

В одиночном разряде Илья Ивашко, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, уступил в двух сетах Томашу Махачу, у которого 255-я позиция, - 0:6, 5:7.

Турнир в чешской столице завершится 22 августа.-0-