Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/4 финала турнира в Мюнхене

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (107-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в немецком Мюнхене с призовым фондом 419,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче 1/8 финала белорус победил американского теннисиста Маккензи Макдональда (127) - 6:7 (7:9), 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В поединке за выход в полуфинал Илья Ивашко встретится с шестой ракеткой планеты представителем Германии Александром Зверевым.

В 1/16 финала Илья Ивашко победил финна Эмиля Руусувуори (75) - 6:1, 6:2. В основную сетку этих соревнований Илья Ивашко пробился через квалификацию, обыграв поляка Камила Майчрзака и литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса.

Турнир в Мюнхене финиширует 2 мая.-0-