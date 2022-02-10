Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл на турнире в Роттердаме

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко не сумел пробиться в четвертьфинальную стадию турнира категории АТР-500 в нидерландском Роттердаме с призовым фондом 1,2 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/8 финала белорус, занимающий 48-е место в мировом рейтинге, уступил в двух сетах четвертой ракетке планеты греку Стефаносу Циципасу - 4:6, 1:6. В матче за попадание в полуфинал соперником Циципаса будет австралиец Алекс де Минор (34).

В стартовом матче Илья Ивашко переиграл южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (35) - 6:2, 6:3.

Турнир в Роттердаме завершится 13 февраля.-0-