Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл на турнире в Женеве

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире категории ATP-250 в швейцарской Женеве с призовым фондом 419,4 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белорус, занимающий 91-е место в мировом рейтинге, уступил 20-й ракетке планеты Григору Димитрову из Болгарии - 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В четвертьфинале болгарский теннисист встретится с победителем матча между французом Артуром Казо (517) и уругвайцем Пабло Куэвасом (102). В первом раунде Илья Ивашко обыграл испанского теннисиста Фернандо Вердаско (105) - 7:6 (7:5), 6:4. В основную сетку этих состязаний белорус пробился через квалификацию, обыграв китайского теннисиста Хана Ли (1076) - 6:0, 6:3 и американца Маккензи Макдональда (120) - 6:4, 6:3.

На турнире во французском Лионе белорус Андрей Василевский и швед Андре Горанссон в 1/8 финала парного разряда уступили американо-итальянскому тандему Томми Пол / Лоренцо Музетти - 5:7, 1:6.-0-