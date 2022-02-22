Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала турнира в Дубае

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко не смог выйти в 1/8 финала турнира категории АТР-500 в Дубае с призовым фондом $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде белорус, занимающий 45-е место в мировом рейтинге, проиграл в двух партиях южнокорейскому теннисисту Квон Сун Ву, у которого 60-я позиция, - 3:6, 2:6. В матче за выход в четвертьфинал Квон Сун Ву будет соперничать с победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым (6-й номер рейтинга АТР) и британцем Дэниэлом Эвансом (28).

На женском турнире в Дохе с призовым фондом $2,3 млн сразу три белорусские теннисистки сегодня проведут поединки 1/16 финала. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко встретится с француженкой Ализе Корне (37). Виктория Азаренко (16) сыграет с американкой Мэдисон Бренгл (60). Соперницей Александры Саснович будет тунисская теннисистка Унс Джабир (10).

Соревнования в Дубае и Дохе завершатся 26 февраля.-0-